新竹縣副縣長陳見賢日前散佈日本外相茂木敏充答詢的訊息，遭民進黨指控散播謠言，昨被約談且依法送辦，國民黨今開記者會聲援陳見賢，強調陳轉傳的訊息有所本，卻遭約談，難道沒有民進黨「原廠授權書」就是假訊息，刑事局偵辦假訊息藍綠有別、雙重標準？台灣成為獨裁專制社會？

文傳會主委王育敏表示，陳見賢在LINE上轉傳日本只提供台灣124萬劑疫苗訊息，是有所本的，竟然因此遭刑事局約談，她質疑蔡政府查辦假訊息有政治大小眼，過去國民黨已經多次質疑綠營人士不斷釋放假訊息，要求蔡英文查辦，但民進黨卻對自己人輕輕放下，全部不查。

王育敏指出，根據日本共通社報導5日報導，日本自民黨外交小組組長佐藤正久透露，是台灣方面要求提供100萬劑疫苗，請問這是假訊息嗎？而佐藤正久的說法，難道是駐日代表謝長廷或副總統賴清德提供？為何台灣政府只向日本開口要這個數量？

王育敏痛批，蔡政府不惜用國家機器打壓異己，達到寒蟬效應，但台灣是民主社會，大家有言論自由，如果陳見賢有所本，難道都不能評論、發聲？台灣要變成獨裁專制社會？若蘇貞昌要辦假訊息，敢辦佐藤正久？民進黨政府敢向日本主張台灣從來都沒有提出具體數字？

文傳會副主委鄭照新說，佐藤正久談話提到台灣透露7月就會有國產疫苗1000萬劑，難道國產疫苗在未完成三期試驗之前，就可以如期施打？包括蔡英文總統、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮都有提過這個時間。

「民進黨就是作賊喊抓賊的假訊息製造中心」，鄭照新指出，包括民進黨網路社群中心主任范綱皓宣稱國外疫苗只經過二期試驗就可以緊急授權，以及BNT疫苗明明是德國生產，綠委王定宇卻說是中德合作，行政院中辦執行長蔡培慧說BNT疫苗是由中國代工等假訊息，已經有人檢舉，刑事局有約談嗎？

文傳會副主委王鴻薇質問蔡英文，是否只要有民進黨「原廠授權書」的假訊息就沒問題，今天行政院長蘇貞昌愛將丁怡銘優先接種疫苗，丁也是製造假訊息始祖，外界看到不僅可優先打疫苗還被獎勵，呼籲蔡政府不該雙標。

(中時 )