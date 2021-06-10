本土疫情不斷升溫，截至9日已有333人死亡，遠超過SARS時期紀錄。中山大學政治研究所特聘教授廖達琪表示，醫師出身的台北市市長柯文哲與其黨員，在這波疫情表現出色，但能否為2022或2024選情增色則有待觀察；總統蔡英文躲在「第三線」，將壓力丟給第一線的衛福部部長陳時中、第二線的行政院院長蘇貞昌，權力仍相當穩固，「若換成馬政府執政早就被轟下台了」。

廖達琪今日（10）接受香港媒體《中評社》訪問表示，民眾黨近期監督執政黨的防疫政策上，表現頗亮眼，畢竟柯文哲是台大醫院重症病房醫師出身，醫療專業難不倒他，講出來的話讓民眾感到有所本也夠權威，黨內立委高虹安的質詢表現也令人耳目一新，但民進黨現在集中火力在打柯，柯能否因疫情而走上政治坦途，恐怕沒那麼容易，現在談論也言之過早。

至於國民黨，廖達琪表示，新北市市長侯友宜雖過去蟬聯各大民調冠軍，但防疫並不是侯的專業，表現難免較趨弱勢。國民黨其他政治人物的表現，雖然近其顯得較為沉默，但防疫期間本不適合進行太多政治動員，現任黨主席江啟臣也非譁眾取寵型政治人物，表現堪稱穩札穩打；只是在民進黨的媒體優勢下，國民黨短期內要想「突圍」並不容易，疫情變數讓政治動員變得很難，有點僵在那裡，如何蓄積能量或引導累積的民怨，是國民黨必須思考的問題。

不僅如此，廖達琪更直言，從台鐵太魯閣事件到疫情失控凸顯疫苗短缺，再到現在全台死了300多人，如果現在是馬政府，馬英九早就被綠營、人民罵到臭頭甚至轟下台了；蔡英文至今能安然無恙，關鍵在藍綠攻防的不同，民進黨會集中火力對付一人，而國民黨則相對鬆散、不易聚焦。

(中時新聞網)