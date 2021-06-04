昨（3日）歌手陳零九在個人臉書公開自己確診新冠肺炎，2 日當天晚上被通知PCR陽性確診後，並搭乘救護車到防疫旅館隔離，陳零九日前與五堅情團員小賴有密切往來，兩人曾經一起合作主持節目，小賴昨（3日）在個人IG限時動態表示：「目前身體狀況良好，沒有症狀。」

小賴昨（4日）在臉書、IG表示：「目前已經開始自主隔離了，現在身體狀況都良好，大家也要注意記得戴口罩、消毒、勤洗手，謝謝大家的關心！」日前男子團體「五堅情」(2日)在疫情期間，卻相約到舞蹈教室練舞，引起外界網友們的討論。他們表示練舞過程都有配戴著口罩，陳零九昨（3日）緊急在臉書向大家致歉表示：「首先先跟大家道歉！自己考慮的不夠周全，導致五堅情及舞蹈教室，讓他們陷入疫情風波裡面。」他表示，目前參與練舞的三位團員皆在居家自主隔離中。

歌手陳零九在個人臉書分享自己確診新冠肺炎的過程，他表示：「希望大家保重身體，這病毒不是鬧著玩的，目前人在旅館內，有一點累累的感覺目前還可以，謝謝大家關心。」他坦言，這段時間保持心情愉悅、吃好睡好，現在外面真的很危險，沒事不要出門。

許多網友在小賴的臉書下留言打氣：「五堅情都要平安健康，加油！」、「零九確診了！希望他早日康復！小賴都不要和max見面 大家平安 共同抗疫」、「小賴加油！期待你跟Max的新片」、「多喝水多休息補充維他命」、「祝你們早日康復！」、「平安健康」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)