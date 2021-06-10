確診猝死案例增加！35人到院前死亡，指揮中心推測與「隱形缺氧」有關，台大公共衛生學院教授教授陳秀熙認為，新冠病毒變化無常，患者出現症狀前，身體內的病毒量恐都比出現症狀後還來得高，而當病毒含量高，就代表著會侵奪人體產生氧氣的機轉，因此才會有人在未出現症狀前，就發生隱形缺氧。

前台大醫師林氏璧和台大公共衛生學院教授教授陳秀熙一起上談話性節目《有話好說》。林氏璧表示，最近幾個值得住意的確診個案中，一名年輕的機車騎士出車禍送醫，無呼吸道症狀採檢卻確診，個案的Ct值為18非常高，照X光發現左肺已出現肺浸潤的症狀。他認為這就像是隱形缺氧一樣。日本曾報導過，患者明明有肺炎狀況，但卻沒有症狀，又被稱作是沉默的肺炎，但一般多發生在老人身上。

林氏璧表示，這支病毒太適應我們的呼吸道，無症狀患者的病毒量也很高，傳染力與有症狀者一樣。陳秀熙也說，染疫後出現症狀前的病毒量，可能比症狀出現後還高。他認為不能排斥這樣的推測，否則為何變異株的傳播力多了2、3倍呢？許多國家建議用「Ct Scan」的方式才能抓出無症狀患者，但因新冠肺炎是傳染病，導致操作上也不容易。

陳秀熙表示，許多人染疫後出現症狀前的病毒量很高，但有時候病毒量又會跳動，在患者出現症狀後病毒量往下降，過幾天再度回升，顯見病毒變化無常。而病毒量很高，就代表著會侵奪人體產生氧氣的機轉，所以才會導致有些人沒有出現症狀之前，就發生隱形缺氧的狀況。

(中時新聞網)