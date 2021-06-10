金門縣議長洪允典今天向中央喊話，請求基於人命關天的考量，同意「專船」讓鄉親赴廈門打疫苗。（金門縣議會提供）

繼立委陳玉珍以國內疫情嚴峻，日前向中央建議開闢「小三通」專船，讓金門鄉親到對岸打疫苗，遭行政院長蘇貞昌以「沒必要」打回票後，金門縣議長洪允典今天也向中央喊話，請求基於人命關天的考量，同意「專船」讓鄉親赴廈門打疫苗。

洪允典指出，據媒體披露大陸福州市、廈門市紅十字會有意捐贈疫苗給連江縣與金門縣，希望中央政府屏除政治考量因素，體恤離島國人的生命安全，考量金廈近在咫尺，雙方民間團體往來密切，且廈門目前並無疫情的事實，「專案」特准「專船」赴廈門五通碼頭以「入港不入境」方式施打國際認證的疫苗。

洪允典並表示，國內新冠肺炎疫情日益嚴重，至今天確診累計1萬2222人，死亡逾361人。目前離島金門雖然維持零確診，但唯一的部立金門醫院醫療量能有限，一旦出現防疫破口，將嚴重威脅鄉親安全與健康，希望中央審時度勢、因地制宜，充分授權地方政府掌握防疫機先，確保鄉親健康和金門淨土。

縣議會除向中央喊話，要求開「專船」讓鄉親到廈門打疫苗外，也提出2項防疫建議：一、專設全縣性普篩站：除繼續在機場對入境者實施強制篩檢外，也應透過普篩方式徹底檢出無症狀患者和隱藏傳染源，以根絕一切病毒來源。

二、專案購置疫苗：國際上因政治因素影響，致使我國購買疫苗面臨困境，希望中央授權各地方政府自力突破困境，唯有做到全面施打疫苗，讓全民免於無疫苗可打的恐慌。

(中時 )