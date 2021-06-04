新冠肺炎本土疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示年輕人染疫比例增加，且有防疫鬆懈的情況，引發年輕人不滿。今陳時中緩頰指出，是怕大家誤解重症都是長者而輕忽，所以提醒大家都要注意。

陳時中昨指出，年輕人染疫的比例增加，20-39歲的比例從19.9%，升至25.2%，年輕人可能有防疫鬆懈，可能看到前兩天疫情平穩，移動較多，群聚也較多。此番言論引發年輕人不滿。

醫療應變組副組長羅一鈞今表示，從5月11日到6月13日之間，8679個病例中的各年齡層來看，比例最高是60歲以上，佔38%，40到59歲則是35.7%，20到39歲則是20%，其餘都是19歲以下。

羅一鈞表示，目前20-39的族群不算排行前面，不過還是要特別提醒，年輕人染疫多是輕症或無症狀，不見得會就醫或採檢，要特別注意風險，而不是說這個疾病只會侵犯的老人家，大家都有堤防，避免波及身邊的人。

陳時中表示，這個病毒不會因為年紀就不會感染，大家特別注意年紀大的人，是因為他們的重症風險高，我是怕大家誤解重症都是長者，而有點輕忽，所以提醒大家病毒是針對所有人，每個人都要注意。

(中時 )