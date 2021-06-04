國民黨青年部前主任蕭敬嚴。（圖／取自臉書「蕭敬嚴 X 革新世代」）

衛福部部長陳時中昨日（3）稱，年輕人染疫比例升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈。」國民黨青年部前主任蕭敬嚴則反諷：「在這邊，身為年輕人，我要跟陳部長、跟蔡總統、跟民進黨政府鄭重道歉！」並質問：「疫苗勒？」而陳的說法也引爆大批網友氣憤不已，痛批蔡政府只會牽拖與卸責，

蕭敬嚴昨日在臉書發表文章《對不起陳部長！是我們鬆懈了！》內文表示，陳時中在記者會上說，年輕人的染疫比例升到25.2%，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈。」對此，蕭以諷刺的口吻道：「在這邊，身為年輕人，我要跟陳部長、跟蔡總統、跟民進黨政府鄭重道歉！是我們年輕人不對，是我們鬆懈了，是我們不支持國產疫苗、是我們沒有參與第三期實驗、是我們沒有買高端股票、是我們造成疫情爆炸！疫情會爆炸，一定都是我們年輕人的錯！」

不僅如此，蕭敬嚴更酸道，如今台灣的疫情，絕對不是因為沒有疫苗的原因，絕對不是因為范雲「強烈建議」3+11，絕對不是因為「完全找不到會議記錄」的不知名會議拍板改為3+11，更絕對不是因為政府極力打壓跟指揮網軍抹黑進口疫苗，這些一定都不是政府的錯，更不可能是執政黨民進黨、特別不可能是蔡總統的錯。

蕭敬嚴表示，部長說我們年輕人鬆懈了，我們大家還不知道檢討自己，還每天監督政府、罵政府、要政府給疫苗，我們應該要閉上嘴不講話，乖乖聽黨話，有機會趕快跟蔡丁貴一樣跑到美國去打疫苗，然後再呼籲其他人勇於參與國產疫苗第三期實驗。蕭更加碼諷刺道，反串了這麼多但他還是想問一句：「疫苗勒？」

此文一出，網友反應熱烈，紛紛留言：「非常難過，都是他人的錯」、「開始甩鍋給年輕人了，接下是甩給學生嗎？」「甩嬰兒好了，不會回話」、「只會牽拖的政府，令人火大」、「世界跟不上的防疫模範生，名不虛傳的國家甩鍋隊」、「雞蛋再密都有縫，防禦再嚴也有攻破的一天，還是要疫苗才能抗疫！另外，部長有沒有考慮防疫疲乏的風險？」

(中時新聞網)