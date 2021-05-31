印度變種病毒肆虐，擁有1,300萬人口的越南胡志明市將進行大規模廣篩。

受到印度變種新冠病毒肆虐影響，擁有1,300萬人口的越南第一大城胡志明市將進行大規模廣篩，每日篩檢量能從現行的5萬人提升至10萬人。

綜合越南快訊（VnExpress）、德國通訊社（DPA）報導，胡志明市市長阮成鋒（Nguyen Thanh Phong）昨（30）日在疫情緊急會議上表示，將在胡志明市進行大規模廣篩，將率先針對宗教場所人員、以及加工出口區、工業園區、高科技園區的所有人員進行篩檢。

胡志明市衛生廳廳長阮晉炳（Nguyen Tan Binh）表示，胡志明市的篩檢量能將從原先的每日5萬人拉高至10萬人。胡志明市病管制暨預防中心（CDC）主任阮志勇（Nguyen Tri Dung）指出，過去幾天當局廣篩的對象主要集中在幾個封鎖區域，目的是要找出確診者以及潛在確診者，在完成這些區域的篩檢後，廣篩將會擴大到其他區域，至於是否對全市進行普篩，他說檢測所有居民的計畫將會根據風險組別分類。

目前胡志明市有超過400個篩檢團隊，篩檢成員包含CDC、衛生中心、醫院職員，另外當局也準備動員400名醫學院學生協助執行快篩。

包括移工在內，胡志明市約有1,300萬居民。

報導指出，過去4天，胡志明市一共新增150例確診個案，主要和教會活動及一處社區感染有關，教會活動至今已經發現143人確診，初步判斷2處感染之間可能相關，但仍不清楚確切的感染來源，當局也已經匡列超過6.2萬名接觸者，遍及47個不同區域。

阮晉炳指出，根據基因序列分析，2處感染都和印度變種新冠有關，印度變種病毒株的傳染力較其他病毒株快1.7倍。阮晉炳預估，這一波疫情下，胡志明市可能會有5,000人感染，目前當地有5間醫院專責治療新冠患者，約可提供970張病床，他說將會設立更多野戰醫院。

除此之外，胡志明市今日開始實施為期2周的新防疫政策，禁止在工作場所及醫院以外舉行10人以上集會活動，戶外也要遵守2公尺的社交距離規定。

被譽為抗疫模範生的越南自4月27日以來爆發新一波疫情，一個月來新增超過4,000例病例。美聯社報導，越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）22日表示，境內首度發現結合印度變種及英國變種的混合變種病毒株，這隻混合種病毒是在印度變種病毒株上出現英國變種病毒的突變特徵，科學家推測傳播速度將會比其他病毒更快。阮清龍指出，混合種病毒可能是越南近期病例暴增的主因。目前越南63個行政區中，已經有30個區域出現混合種病毒。

至今越南約有逾7,000人確診，47人死亡。

(中時新聞網)