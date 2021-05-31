對於政府購買高端、聯亞疫苗，以及民進黨黨工范綱皓聲稱AZ、BNT、莫德納都未完成三期試驗一事，亞洲週刊大酸，這根本是「揠苗助長」！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日表示，指揮中心各已和高端、聯亞簽訂500萬劑購買合約，以及500萬劑後續擴充，共計2000萬劑可供國人施打。

高端疫苗昨（30）日晚也發布重大訊息證實，與衛福部疾管署簽署，採購500萬劑「高端新冠肺炎疫苗」，另附上限500萬劑的後續擴充。合約其他細節，依採購機關要求不予公開。

香港媒體《亞洲週刊》今（31）日在臉書大酸，這根本是「揠苗助長」，並質疑民進黨網路社群中心主任范綱皓聲稱AZ、BNT、Moderna等疫苗「三期測試未正式完成」，拉高台灣人對高端疫苗的信賴，即使目前未完成第三期試驗，真是拔苗助長。

《亞洲週刊》指出，5月30日，民進黨網路社群中心主任范綱皓宣稱，根據FDA ClinicalTrials的網站，AZ、Moderna、BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段」，便獲得緊急授權許可，進行施打。

他又強調，台產疫苗（高瑞），要不要去申請「緊急授權使用」（EUA）或能否通過，本是「依食藥署的規定辦理」。

《亞洲週刊》強調，事實上，輝瑞／BNT（復必泰）、嬌生（Johnson & Johnson）及莫德納（Moderna）在美國作緊急使用授權（EUA）使用前，都已完成了第三期隨機雙盲（安慰劑人體對照組）抵抗病毒實驗，個案數都大於三萬人。

《亞洲週刊》也引述台北市議員徐巧芯的看法，根據食藥署緊急授權指南，通過EUA的條件，是必須檢附第三期臨床試驗的追蹤資料（試驗者在完成疫苗接種後至少中位數2個月以上）。代表第三期臨床試驗是必要的。據悉，高端疫苗目前踏入二期試驗的尾聲階段。

《亞洲週刊》大酸，此事件根本是「揠苗助長」！

(中時新聞網)