人民幣兌美元中間價連升5日，再創逾3年高。人民幣兌美元中間價31日報6.3682，較30日報6.3858，升176個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，31日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。

公開市場逆回購規模已連續64日維持在百億元不變，也是連續第10日等額對沖當日到期。路透統計，本周逆回購到期規模為500億元。

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