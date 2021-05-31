人民幣中間價升176個基點 再創逾3年高 12:462021/05/31 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連升5日，再創逾3年高。人民幣兌美元中間價31日報6.3682，較30日報6.3858，升176個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，31日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。 公開市場逆回購規模已連續64日維持在百億元不變，也是連續第10日等額對沖當日到期。路透統計，本周逆回購到期規模為500億元。 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 人民幣存款餘額 5個月新低 (工商 ) #基點 #創逾 #人民幣兌美元中間價 #日報 #逆回購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價減少 BDI指數連4黑 10:012021/05/18 財經 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 10:442021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 美IPO降溫 面臨關鍵轉折點 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 鋼價不是大陸說了算 17檔鋼鐵攻頂 下波換這種股票噴出 - 財經 不斷更新》疾管署加持沒用？高端疫苗股價跌停 台股開盤漲逾百點 - 財經 封殺虛幣近了？美欲下重手 比特幣、狗狗幣全遭殃 - 財經 台股收復萬七 收盤漲197點 高端疫苗訂單到手股價苦吞跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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