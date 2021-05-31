雖然日本疫苗接種率正穩步增加當中，但受獲利了結影響，日本股市31日早盤下跌，不過藥商族群卻逆勢上揚。日經早盤跌220.72點或0.76%，收28,928.69點，同時，東證指數也跌11.58點或0.59%，收1,935.86點。

瑞穗證券認為，日股於前個交易日大漲後，當日美股卻漲幅有限，也造成31日大盤獲利回吐原因。就算日本疫苗覆蓋率有漸增加，但這種利多消息只能讓日股止跌而已，無法構成進場購買理由。

大型股中，旗下有Uniqlo平價品牌的迅銷與軟銀分別跌1.12%與0.73%，也導致日經早盤走低。

瑞薩電子跌5.94%，因宣布將賣出約20億股，以籌資完成這宗60億美元英國Dialog半導體業者收購案。

製藥業者股價上漲，日經指數中漲幅最高兩家公司，安斯泰來製藥漲3.69%，中外製藥漲1.75%。 第一三共也漲1.09%。

日本於2月中旬開始推廣新冠疫苗接種，已經比大多數歐美已開發國家來得要晚許多。日本政府也希望在7月23日東奧復賽開始之前，為大部分日本老年人接種。

大盤中，跌幅最大的為軸承業者NTN，下跌4.33%，其次是世尊信用卡公司跌3.79%，福岡金融集團也跌3.57%。

(時報資訊)