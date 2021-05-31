中華民國資源回收推廣協會等三大公協會今（31）日發表聯合聲明，建請環保署於疫情期間暫緩調降紙容器回收處理補貼費率！

中華民國資源回收推廣協會、社團法人中華全民環保回收協會、台灣區造紙工業同業公會表示，值全國疫情升溫、進入三級警戒之際，紙容器使用量爆增，回收處理業人力短缺、成本驟升，增加基層回收業務負荷。若無合理補貼，紙容器將面臨無人願意回收處理，或混入無淋膜廢紙缺乏分流再利用的窘境，衝擊循環經濟與廢棄物回收體制。

環保署預告修訂「應回收廢容器回收清楚處理補貼費率修正草案」，全面調降紙容器回收處理補貼費率，降幅最高者達21.5％，創十年新低。

由於目前值全國三級疫情警戒的嚴峻時刻，三大工會以此時調降回收費率顯然不當，提出三項訴求：

1.民眾防疫期間大量使用網購、網路訂餐，紙容器、紙杯、 紙餐盒等紙容器，若環保署在此時大砍補貼費率，紙容器補貼費率和一般廢紙回收幾無價差的情況下，業者將無意願特別處理紙容器。另方面，疫情衍生的作業高風險，資源回收聘雇人力不易，人力短缺導致處理成本提升。

2.回收率與補貼費率具有連動關係；

3.資源回收基金短絀應加強稽核開源，而非調降費率節流。

三大公協會表示，紙容器回收率長期成效不彰，2015年回收率僅20.54％，經各界再三呼籲應增加紙容器處理補貼費用，強化回收誘因，環保署於2015年將回收業者的處理補貼費率自每公斤6元提升為7.25 元，去年5月1日至10月31日甚至提升至 7.86 元，回收率大幅成長至逾八成，顯見補貼費率調整能有效帶動紙容器回收量。

除了建請調降費率不宜匆促通過，三大公協會同時提議疫情期間應實施兩大作為以利資源回收體系健全發展：

1.建請建立紙容器回收率每月監測數據回報機制，包括紙餐具、紙杯、便當盒；

2.針對基層回收業者（小盤、中盤）疫情期間委外人力短缺問題給予補助，確保疫情期間紙容器回收體系可正常運作。

(工商 )