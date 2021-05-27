行政院長蘇貞昌今（27）日在行政院會表示，國內此波新冠肺炎疫情來得又快又急，較去年更加嚴峻，為讓紓困作業及早展開、迅速到位，請各部會依據「個人加快、產業加強、貸款加碼」3原則，即刻盤點籌編特別預算及紓困措施細節，在最短時間內發揮最大紓困效果。

蘇貞昌指出，行政院13日已將紓困特別條例修正案適用時間再延長1年至明年6月底、特別預算經費總額上限由4200億調高至6300億元，並送至立法院審議，目前立法院正在協商，期盼朝野各黨團能夠支持、並儘速三讀通過。

蘇貞昌表示，此波因應防疫所採取的管制措施，較去年影響層面更廣、程度更深，不僅關閉22種行業營業場所，因學校停課、人流管制移動，受衝擊的商家、店家、團體、企業更多，許多勞工的生計因此遭受困難，除了防疫緊鑼密鼓，紓困也刻不容緩。

蘇貞昌指出，今日由國發會提早提出整體紓困方案規畫報告，待立院通過修正案後，將第一時間編列好特別預算，通過行政院會後送立法院審議，並在最短時間內啟動紓困作業。為讓紓困作業及早展開、迅速到位，請各部會切實做到三件事。

蘇貞昌首先請各部會依據國發會所提「個人加快、產業加強、貸款加碼」紓困3原則，在預算最大容許程度下，納入最需要紓困對象，即刻啟動預算籌編與紓困措施細部規畫，以在最短時間內發揮最大紓困效果。

其次，紓困預算是過去政府於國人共同努力創造、累積的資源，救命錢一定要用在刀口上。蘇貞昌請各部會務必根據去年執行經驗全面檢討精進，改善不夠周妥之處，避免資源重複錯置，程序可精簡者要更精簡，讓產業、勞工及自營業者都能即時獲得最適切救助。

最後，在紓困展開前，若有企業或個人發生緊急狀況亟需協助，蘇貞昌請相關部會透過既有社會安全制度、資源與社會救助機制等立即予以協助，請衛福部、內政部特別加強對弱勢家庭、獨居老人的關懷與支持，對因疫情頓失經濟支柱的家庭亦要即時啟動救助。

蘇貞昌強調，此次紓困的重要原則是加速、加碼及加強，紓困方法則為救助補貼、貸款及減稅。救助補貼去年已有些經驗，今年應好好盤點項目增減，手續部分從寬從速，可在總額不變情況下「移緩濟急」處理。

貸款方面，蘇貞昌指出去年有無息及有息貸款，請財政部就公股行庫部分，對可暫緩返還的本金、利息分期及降低等預做規畫。同時，許多商家因防疫停止營業而沒有營業稅，財政部應主動減免，並對疫情及稅收分期部分做好規畫。

(時報資訊)