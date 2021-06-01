環保署預告修正紙容器回收處理補貼費率，包括資源回收推廣協會、中華全民環保回收協會及台灣區造紙公會發出聯合聲明，提出3大理由建請環保署在三級警戒期間暫緩調降、審慎評估，避免造成基層回收業務負荷，並提出3大建議，以利回收體系健全發展。

環保署預告修訂「應回收廢容器回收清楚處理補貼費率修正草案」，全面調降紙容器回收處理補貼費率，降幅介於8.6～21.5％，調整後費率創10年新低。三大公協會聯合聲明提出三大理由，認為在全國疫情三級警戒的嚴峻時刻，調降回收費率顯然不當。

首先，民眾此時大量使用網購及網路訂餐，在紙容器、紙杯、紙餐盒等紙容器用量大增時重砍補貼費率，若紙容器補貼費率和一般廢紙回收幾無價差，業者將無意願特別處理紙容器。且疫情衍生的作業高風險使資源回收聘雇人力不易，人力短缺導致處理成本提升。

其次，過往紙容器回收率長期成效不彰，2015年回收率僅20.54％，後經各界再三呼籲應強化回收誘因，環保署同年將回收業者處理補貼費率自每公斤6元升為7.25元，去年5～10月甚至提升至7.86元，使回收率大增至逾8成，顯見補貼費率調整能有效帶動紙容器回收量。

最後，據媒體報導，環保署此次調降費率的原因顯與資源回收基金虧絀有關，但基金虧絀原因在於基管會未落實紙容器製造商盤查，責任業者未如實登記繳納清除處理費，致使營業量與實際處理量不符，基管會應積極補強和擴大處理費徵收來源，以挹注基金。

綜上所述，三大公協會認為，環保署此時調降補助費率，紙容器將面臨無人願意回收處理窘境，建議調降費率不宜匆促通過，宜審慎評估再修正。同時，提議疫情期間應實施三大作為以利抗疫，同時俾利台灣資源回收體系健全發展。

三大公協會建議，疫情全國鼓勵居家高峰期間，應暫緩調降紙容器回收補貼費率，並建立包括紙餐具、紙杯、便當盒等紙容器回收率每月監測數據回報機制。同時，針對基層回收業者疫情期間委外人力短缺問題給予補助，確保疫情期間紙容器回收體系可正常運作。

(時報資訊)