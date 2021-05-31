日股周一收盤走低。投資人針對近期的漲勢進行獲利了結；然而製藥廠的上漲，讓跌幅受限。

周一日經225指數收跌289.33點或0.99%，為28860.08點。東證一部指數跌24.46點或1.26%，為1922.98點。日經在上周五大漲2.1%，為5月10日以來首次再接近2萬9千點。

瑞穗證券高級技術分析師Yutaka Miura表示，除了疫苗推出的進展順利，有助減少跌幅之外，目前沒有理由去購買日本股票。

日本從二月中旬啟動疫苗接種活動，進度比全球主要經濟體更慢；目前也趕在7月23日東京奧運之前，急忙為多數老年人接種疫苗。

重量級個股迅銷和軟銀分別下跌0.73%和1.57%，對日經指數構成壓力。

瑞薩電子跌5.5%；瑞薩於上周末宣布增資20億美元股票，為60億美元收購Dialog半導體一案進行融資。

藥廠股上漲。安斯泰來(Astellas)藥廠漲2.1%，漲幅居冠日經；中外製藥漲0.45%。

愛得萬測試(Advantest)漲2.06%；安川電機漲1.34%。

軸承業者NTN，下跌4.95%，其次是福岡金融跌4.71%，新生銀行也跌4.01%。

(時報資訊)