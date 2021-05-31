近日本土疫情緊張，全台在三級警戒的限制下，民眾都盡量避免不必要的外出，許多公司也讓員工改為居家辦公，大眾運輸面臨客流量降低的問題，班次自然也跟著減少，然而這種狀況對於目前仍需通勤的上班族來說相當不方便，有網友近日就發文抱怨，等了將近半小時才能坐上公車，讓他忍不住直呼：「這樣到底要怎麼上班」。

這名網友在PTT上發文，指出日前在捷運西門站等公車，居然要等23分鐘，讓他不滿抱怨：「最近的公車班次也少得太誇張」，之後走到捷運站要換乘，卻發現通道因為「防疫需求」而關閉，他只能在炎熱的天氣下走一段路，好不容易進站了又發現下一班車還要再等6到7分鐘。

一路上遭遇的不順讓PO主感到非常憤怒，忍不住直言：「那麼熱還要走一段距離，全身都是汗，現在是怎樣？停課不停班，還各種找麻煩」，更大吐苦水表示大眾運輸減少班次讓通勤上班的過程非常艱辛，「這樣到底要怎麼上班，遲到還會被扣薪水」。

文章發布後引起網友討論，有不少人能夠理解PO主的心情，但也無奈要他多多忍耐，共同度過艱困的時期，「現在疫情期間，很多事情都不方便，撐下去吧，給你拍拍」、「所以這陣子每天都在遲到」、「非常時期怕遲到就再早點出門～或是跟公司溝通彈性上班時間跟延後下班～」、「撐下去啊！互相體諒，沒有健康什麼都沒」、「提早出門，我都提早一個小時給你參考」。

另外也有網友出面替捷運公司解釋：「可能捷運站要節省人力集中區域消毒吧」、「搞不好捷運也是分流上班，這樣可以減少人力的消耗」、「只限制部分出入口的部分，不是只在台灣才這樣做，其他疫情嚴重的國家都這樣」。

(中時新聞網)