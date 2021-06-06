5月初，澳洲亞太事務研究機構「東亞論壇」（East Asia Forum）刊登美國前資深外交官傅立民（Charles W. Freeman Jr.）近作〈華盛頓正在與中國打一場必輸比賽〉（Washington is playing a losing game with China），批評美國對中國大陸的政策錯誤且失敗。他認為，華府選擇與中國對抗注定會輸，呼籲兩大國應該展開合作的道路。

傅立民在文章援引美國前總統川普對華發動貿易戰後的數據，美國農民失去了240億美元中國市場中的大部分；美國損失了24.5萬個就業機會，同時減少了約3200億美元的GDP；美國家庭平均每年要多花1277美元購買消費品。另一方面，中國的整體貿易順差反而在2020年達到5350億美元的新高。

與此同時，中國正通過消除貿易壁壘、與美國以外的國家達成自由貿易協議、發起貿易爭端解決機制等方法，提高國際地位。中國在教育方面的投資每年增加8%，在科研領域投資幾乎與美國持平，並以每年10%的速度增長，反觀美國的投資則在下降。目前，中國占全球製造業的30%，而美國僅占16%，且這一差距還在擴大。

傅立民現年78歲，正於美國布朗大學任職高級研究員。他曾經擔任美國助理國務卿、駐沙烏地阿拉伯大使、國防部助理部長等職。但他更重要的外交履歷，是與中國大陸的交集。1972年，傅立民以首席翻譯的身分，陪同時任美國總統尼克森訪華，從此打開了美國與中華人民共和國交往的大門。

傅立民在文章中認為，中國對美國構成的挑戰主要是經濟和技術上的，而不是軍事上的，但美國目前顯然只著重所謂的「軍事威脅」。然而他深信，如果美國堅持與中國對抗，只會使自己越來越孤立。長遠來看，美國不可能在中國的地盤上打敗中國。

傅立民主張的和中路線，與目前華府主流的抗中路線顯然不同。而在最近的一篇訪問〈傅立民：現在中國有能力主動邁出第一步〉中，他也知道自己屬於華府對中路線的「少數派」。不過，他強調與年輕的知華派最大差異在於：「我初次接觸中國時，中國貧窮、脆弱、孤立。我目睹了中國在很大程度上解決了所有這些問題：國家變得強大，可以保護自己；經濟發展取得成功；在國際上不再孤立，成為全球經濟的核心組成部分。我當年認識的中國已經不存在了。我明白中國從哪裡來，走了多麼遠的路，我的看法自然與那些在中國富起來之後才接觸中國的人不同。」

此外，傅立民那一代的知華派喜歡從歷史背景和中國經典，去理解中國政府的行為邏輯，但年輕一代更傾向從權力競爭的角度來看中國。他說：「大多數時候，中國滿足於治理自己疆域內的事務，這種『疆域』來自於幾千年間形成的自然邊界。所以我認為中國不是窮兵黷武的國家，它和冷戰中的蘇聯不同，和近代以來的日本、德國不同，甚至和英國不同。但我想，那些沒有親歷過冷戰的年輕人，對這種差異的認知可能不那麼清楚。」

然而，無視「少數派」實話實說的忠告，美國參議院外交關係委員會不久前通過《2021年戰略競爭法案》（Strategic Competition Act of 2021）。根據英國BBC報導，這是美國第一份跨黨派共同制訂對華戰略方針的重大法案，將動員外交、經濟等多種戰略工具，在「每一個維度上」抗衡中國。

顯然，目前美國政壇流行對中戰略像個「膽小鬼賽局」：合作是懦夫，對抗是英雄。不分黨派的政客，都怕自己成為被人嘲笑的膽小鬼。即使沒有對彼此眼前實力的客觀與正確認識，他們也都「輸人不輸陣」，不願在抗中狂潮下顯得軟弱。

2020年美國的傅立民，讓人想起大清1790年一樣孤獨的「言官」尹壯圖。

乾隆55年，1790年，大清文治武功和疆域都處於盛世頂峰。舉個例子：我在香港任教的一個留學生來自哈薩克，冰雪聰明，通曉英語、俄語、哈薩克語。她的家鄉是哈薩克第一大城「阿拉木圖」（Almaty），就曾在乾隆皇帝年間納入大清疆域（1755），直至百餘年後同治三年新疆回亂（1864）後被俄國併吞為止。

根據在張宏杰所著《飢餓的盛世：乾隆時代的得與失》書中所述，乾隆中前期，國勢穩定，政治清明，官僚體系效率極高。然而，在尹壯圖試圖諫言的乾隆55年（美國獨立後14年，法國大革命後一年），大清政局，已經滄海桑田，不復當年模樣。「十全老人」乾隆皇帝進入執政晚年，已經成為徹底的「洞穴人」。

何謂「洞穴人」？長期執政的人容易形成一種「權力幻覺」，也就是對權力無所不能的過分迷戀。此時，權力成為一個洞穴，而權勢人物就成為穴居人，也就是自己權力的俘虜。看到的、聽到的，都是支撐權力的正面資訊，負面的資訊都認定為假消息而清除了。在他的周圍形成了一個機制，自動地過濾掉錯誤的資訊，輸入正確的資訊。在此情況下，這個領袖往往無法正確地看待自己和世界。

尹壯圖於乾隆31年（1766年）高中進士，從偏遠的雲南遠赴京城任官，搭著大清國力蒸蒸日上的順風車，一直以為這個當時世界上最強大、最富庶的國家是國富民安，一片榮景。然而1787年尹父去世，他回老家雲南守孝，三年丁憂期滿後，又從雲南回京任職。來回往返數千里，穿越了大半個中國。沿路旅行使他發現，當時的大清王朝，已經快腐爛透了。一路上接觸到的人，無不在訴說當地官員如何貪污腐敗；一路上所見的民生，遠不如他想像的那麼富庶繁榮，而是貧民遍地，財政匱乏，幾乎各省都有財政虧空。

他所見所聞，寫在奏摺中，戳破了乾隆的想像，竟引發了老皇帝的怒火。《飢餓的盛世》書中「君臣賭局」一節，生動描述自認絕頂聰明的乾隆，像貓捉老鼠一樣，要尹壯圖查訪各省，一一「認錯」的荒謬過程。隔年，尹壯圖被貶官。逃過一死的他不敢再諫，不久便以侍奉老母為由，辭官還鄉。

失去了朝中尹壯圖這個少數「說實話」的烏鴉，乾隆及滿朝大臣更難從「洞穴人」陷阱中走出，清朝的衰敗也就從此注定。

而美國眼前問題叢生，也像是個「飢餓的霸權」：一成以上的美國人靠食物券過活。尤有甚者，財政赤字、產業空洞、貧富懸殊、種族衝突、黨派對立，內部結構問題俯拾皆是。2020年全球新冠疫情大爆發，更加深了結構問題的嚴重性。然而華府滿城高官個個都是當前制度的既得利益者，仗著美元的全球霸權優勢，看著股市與房市欣欣向榮，自信風景獨好，並排擠少數派的烏鴉。上層菁英只願為「穴居人」，寧可選擇對外強硬，把千絲萬縷問題卸責給中國，也不願正視國內盤根錯節、千瘡百孔的社會破洞。

選擇合作，美國有機會與各國共同解決全球問題，也可以更多資源解決國內各種基礎建設、就業機會、教育發展、分配不公等問題。厚積而薄發，傅立民等有識之士已多有論述。然而，高層菁英無視「少數派」的諫言，把他們當烏鴉一般嫌棄，選擇損人不利己的衝突對抗戰略。如今的拜登總統及華府高官會不會就像1790年乾隆及滿朝大臣一樣，在穴居的舒適圈中成為自己權力的俘虜，失去正確地看待自己和世界的能力，也就難以避免要墮入國力衰減的命運了呢？

（作者為香港中文大學金融系副教授）

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