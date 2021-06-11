高端疫苗解盲成功，公布的數字相當漂亮，國人對國產疫苗有期待，不過醫界正反意見不一。日前請辭食藥署國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲認為，高端數字符合預期，建議儘速申請緊急授權（EUA）；台大兒童醫院院長黃立民說，「這哪能叫好？請不要關起門來自嗨。」

高端公布解盲結果，因請辭疫苗審查委員，引起軒然大波的陳培哲，建議高端除了向食藥署申請EUA，也應同步申請美國食品藥物管理局、歐盟醫藥管理局EUA。他強調，第三期臨床實驗一定要做完，才符合專業規範。

「合理、沒有太大驚喜」，黃立民表示，不是要潑冷水，但綜合數據來看，真的不用高興太早。

根據《聯合新聞網》報導，黃立民解釋，蛋白疫苗的最大優點就是安全性較高、副作用較低，高端做到了這一點。但施打疫苗目的為獲得保護力，高端的報告卻看不出來；只能說打過疫苗，幾乎會產生免疫反應，可是免疫反應不等於保護力。

黃立民指出，高端疫苗只能應急，如果民眾這一兩年內沒打算出國，又擔心染疫，當然可以接種這款疫苗。想出國經商甚至旅遊，就一定要打國際認可的疫苗。

(中時新聞網)