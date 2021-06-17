台灣新冠肺炎本土疫情根據疾管署統計，已經有13,584人確診，釀497人不幸過世，人民對於充足且安全的疫苗翹首盼望。資深媒體人單厚之表示，疫苗是壓垮民進黨的最後一根稻草，也是民進黨的最後一根浮木。

單厚之17日在《美麗島電子報》撰文指出，根據「網路溫度計」統計，自5月26日蔡總統親上火線宣布疫苗採購堅持「中央統籌」、「原廠洽購」之後，民眾對於疫苗的關注跟討論，就遠遠超過對疫情的關注。另外，「疫苗」聲量最高是在5月31日，當天高端股價第一次跌停、蔡英文出面澄清沒有炒股。

單厚之特別提報，過去一個多月的期間，指揮中心對於疫情源頭的「3+11」交代不清，甚至甩鍋給萬華引爆民怨，陳時中何止是走下神壇，甚至被網友諷刺為「跟疫苗一樣，想打卻打不到」，而柯文哲高居意見領袖的第一名，

單厚之引述《美麗島電子報》「2021年5月國政民調」以及《TVBS》民調，對疫苗的民怨，都是壓垮蔡政府的最後一根稻草，也同樣是政府能抓住的最後一根浮木！