新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，今持水果刀砍傷病房護理師，導致3名護理師背部與腹部受傷，對此，台北市長柯文哲傻眼稱，「你確診要醫護人員救你，怎麼把救你的人砍傷，這很奇怪」。

據警方指出，新北市雙和醫院11樓負壓病房一名洪姓62歲確診男患者，今（31）日上午7時20分，疑因情緒不穩，突然手持水果刀砍傷病房內3名女護理師，警方獲報趕緊於第一時間抵達現場，喝令洪翁放下水果刀後，立即上前壓制上銬，將人逮捕歸案，後續將進一步調查犯案動機。

受傷的3名護理師，當下也緊急送入急診室救治，其中23歲施姓護理師腹部遭利器劃傷，已第一時間送入開刀房治療，而25歲陳姓護理師則是胸部、右手刀傷，27歲蔡姓護理師為肚皮刀傷。

對此，台北市長柯文哲表示，醫護人員很辛苦，這案子很奇怪，「你確診要醫護人員救你，怎麼把救你的人砍傷，這很奇怪」，至於被確診者砍傷者是否要篩檢等，仍須按照醫療判斷。

雙和醫院發聲明，受傷3名護理師目前生命徵象穩定，衛生福利部石崇良次長也已前往探視慰問，院方下一步除積極治療護理師傷勢外，也將加強員工及家屬心理關懷與醫院安全管理機制，以確保醫護人員安全，還有全民健康醫療權利。

(中時 )