全球第二大傳動系統元件大廠上銀科技，斥資百億日圓，在日本神戶科學園區建廠，絲毫不受疫情攪局影響，31日如期舉行動土奠基儀式，預計2022年5月完工，將作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等產品的生產基地。

上銀表示，上銀1989年創立以來，就以自有品牌「HIWIN」行銷全球，1999年在日本成立子公司，銷售產品也從初期的滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件產品擴及至半導體設備定位平台等系統建，迴轉工作台及工業機器人等新產品。

上銀日本子公司為滿足在日本當地市場需求，在兵庫縣神戶科學園區投資設廠，基地面積為14,500平方米，興建1棟3層樓的建築，總樓地板面積約24,650平方米，因應日本地震多，建物防震係數為七級，新廠規劃展示廳，可增進與客戶的互動和連結。

上銀神戶廠31日如期舉行動土奠基典禮，預訂2022年5月完工，總投資金額達100億日圓，將作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等產品的生產基地。

疫情嚴峻，上銀集團總裁卓永財無法親自出席奠基典禮，特地親筆寫了一封祝賀信函給日本同仁，為日本團隊加油打氣。

卓永財表示，「COVID-19疫情期間，大家都很辛苦，好不容易，構想多時的HIWIN JAPAN 營運總部，終於在今(31)日舉行隆重動土典禮，HIWIN JAPAN終於有了自己的基地，邁向新里程，意義非凡！這個基地是HIWIN以日本年營業額超過300億日圓的服務能量而準備，年營業額100億日圓是日本中型企業起始的規模，相信未來我們在日本市場有一定的份量。」

上銀董事長卓文恒表示，上銀集團是半導體產業前製程設備的座標機器人最大製造者，未來神戶新廠也會有能量來為日本半導體設備業者提供服務機會。他也叮嚀上銀日本同仁，在疫情期間多注意個人的安全維護，並期勉日本團隊要在未來的新本社擴大機電整合的服務，不但要滿足市場短交期及少量多樣的需求，也要為不同產業的客戶應用，提供完整的Total Solution，全力幫助客戶創造更高附加價值而努力。

(工商 )