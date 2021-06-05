永生戰》，由2大男神孔劉（右）與朴寶劍攜手主演。（CATCHPLAY提供）

日本台灣交流協會昨日因新冠肺炎疫苗贈台一事感性發文，文中特別以相當受到台灣觀眾喜愛的動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》為例，引用片中與惡鬼對抗的故事核心，希望大家共體時艱、攜手團結期待正義到來。接續電視版動畫的情節，炭治郎將帶著妹妹禰豆子與善逸和伊之助一同搭上無限列車，與鬼殺隊的「炎柱」煉獄杏壽郎一起踏上殲滅惡鬼的驚險旅程，該片在全球大賣4.7億美金，在台上映創下6.3億台幣票房、並榮登台灣影史票房排名第9名，即將在16日於串流平台上線。

為讓民眾防疫宅在家也能盡享好片，日韓強檔票房電影接續上架，斥資超過4億台幣打造的科幻動作韓片《永生戰》，由2大男神孔劉與朴寶劍攜手主演，片中孔劉飾演身手矯健、捍衛正義的特務，而朴寶劍則化身看似懵懂無知卻背負著未知能力的「永生人」，日前孔劉在接受訪問時表示，因為拍攝這部電影，而思考人能活著真的是很難能可貴的事，天差地遠的2人除了互動時擦出的緊張刺激火花令觀眾振奮，探討生死議題的精采對手戲更是令人動容，也將於串流平台上線。

(中時 )