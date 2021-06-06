宅神朱學恒送花到國際佛光會。(圖 翻攝自朱學恒臉書)

佛光山日前函文給指揮中心，提及將購買50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、警消、宗教人員施打，引起各界關注。宅神朱學恒今(6)日也送花到國際佛光會，對佛光山的善意表示感謝，同時，他也送上「千年暗室，一燈即明。一燈照隅，萬燈照國」16字致意，而他還因為怕有側翼亂講，而解釋其中含意。

朱學恒今天在臉書上PO出自己送花到國際佛光會的照片，並表示，這場大疫造成的病亡人數已經越來越多，接下來的經濟衝擊也會越來越大，宗教團體安定人心的力量，在未來將會越來越重要。他認為，對醫護、對人民而言，不論是物資或是心靈上的支持，都是不可或缺的。

同時，朱學恒出了送出2兩座花籃，也附上了四句短語致意，「千年暗室，一燈即明。一燈照隅，萬燈照國」，他指出，為了避免側翼中文不好不讀書又要瞎講內容，便解釋了一下內容。

朱學恒指出，「千年暗室，一燈即明」出自《華嚴經》卷七十八〈入法界品〉：「譬如一燈，入於闇室，百千年闇，悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是，入於眾生心室之內，百千萬億不可說劫諸業煩惱、種種闇障，悉能除盡。」要解除千年的黑暗不明，只需要點亮一盞燈就可以了；而「一燈照隅，万燈照国」(いっとうしょうぐう ばんとうしょうこく)則是出自於日本天台宗開山祖師最澄，一燈雖小，黑暗雖巨，但若萬燈齊聚，其光明將可遍照舉國之境。

網友們也留言回應，「讓人看到你做人寬度，深度和溫度」、「我佛乘願而來，願力所及，一燈之明也照諸法空相，度一切苦厄」、「越南的外國企業已經可以進口疫苗為員工施打。不懂台灣在ㄍㄧㄥ什麼？有種力量一直要把台灣北韓化？」。

(中時新聞網)