「感謝學生配合防疫不移動，共同守護校園、守護台灣！」國立高雄大學校長陳月端11日訪視學生宿舍，與住宿生提早過端午節，致贈粽子及關心生活情形，叮嚀共同遵守防疫政策，做好相關防護措施。

陳月端表示，自己也是為人母者，也多麼盼望孩子能返鄉團圓，但此嚴峻時刻，減少人員南北移動、宅在宿舍就能有助疫情降溫。

陳月端特別謝謝學生家長信任，也強調校方配合防疫政策，延長住宿至7月底且不收取額外費用，除了提醒師長同仁關心學生身心健康，也提醒學生不要「趴趴走」，更要定時向爸媽報平安。

此外，國際事務處加碼準備100份「關懷包」給在校境外學生，包括粽子、沖泡式玉米濃湯、泡麵、餅乾零食等相當澎湃，在地的右昌長老教會也贈送每人1包愛心祝福口罩，國際長吳行浩關心境外生，傳達關懷及鼓勵端午假期繼續宅在宿舍，防疫不停息。

義守大學方面，該校於日前分流發送粽子給在校的外籍學生，以及避免移動的學生。同時，校方加強防疫宣導，呼籲學生到室外或戶外空間時須戴口罩，遵守防疫的群聚規定。