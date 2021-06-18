台灣的抗疫戰爭持續進行，上市公司「宜鼎國際股份有限公司」今（18）日捐贈了500萬元給國立陽明交通大學附設醫院，提供最直接的後援補給給醫療單位及醫護人員，希望能為這場抗疫戰爭盡一份民間企業的心力。

「宜鼎企業」成立於2005年，是工業用儲存裝置供應商，在嵌入式及雲端儲存裝置領域佔有海內、外市場的一席之地，眼見此次新冠肺炎本土疫情爆發，也在宜蘭設置基地的宜鼎企業，公司與員工決定共同捐贈500萬元給陽明交大醫院，除了向第一線醫護人員致敬及感謝，也希望大家能齊心防疫、戰疫無懼，一起全力守護宜蘭地區民眾的健康。

「宜鼎企業」董事長簡川勝表示，秉持著「取之社會、用之社會」的理念，「宜鼎」也秉持著企業的社會責任致力關懷公益，希望對社會、環境的永續發展有所貢獻。

代表受贈的陽大醫院院長楊純豪表示，陽大醫院是防疫責任醫院，在疫情艱困的時刻感謝院內所有人員都能堅守崗位，做好各項防範工作，而防疫工作除了政府和醫院在第一線專業推動，也感謝各界透過各種形式的鼓勵與支持。

楊純豪表示，獲贈宜鼎企業捐贈的防疫經費，除了能提高陽大醫院的防疫量能，讓醫療人員更能堅定有力量的盡心盡力照顧病人，也期盼在大家的攜手努力下，讓疫情早日減緩，一同打贏這場抗疫戰爭。