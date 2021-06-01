全國防疫會議會後記者會｜2021.06.01

國內疫情延燒，疫苗被視為唯一解方，民間團體及企業紛紛表態有意捐贈疫苗，今（1）日上午指揮中心副指揮官陳宗彥，在全國防疫會議會後記者會上透露，目前已有4個機關團體申請自購疫苗。

陳宗彥首先提到，防疫物資配送地方政府的數量，包括醫用／外科口罩、N95口罩、隔離衣、防護衣，並同意調高安全儲量，其中雙北會配發兩倍的安全儲量，也特別提醒注意防疫物資的保存，避免防疫物資受潮或受到汛期影響。雙北地區區域以上院所，今日起所需防疫物資統一由指揮中心撥補，並先撥發兩倍安全儲備量的防疫物資。

對於台灣社交距離APP，陳宗彥表示，目前確診者資料已上傳183位，若與確診者有近距離密切接觸，就會出現通知，他提醒民眾務必冷靜處理，請向1922專線回報，並注意個人身體狀況，若有不適請儘速就醫。

若與確診者有近距離接觸，台灣社交距離APP會出現通知。（圖／中時新聞網直播畫面）

網傳LINE台中市太原路復健醫院被市府徵收為方艙醫院，陳宗彥強調是假訊息，台中市政府也已出面澄清。

針對民間自行採購疫苗，陳宗彥表示，疫苗也是防治的一環，各國疫苗都是在緊急狀況授權的情況，不論是民間或企業團體，指揮中心都會提供協助，昨日行政院蘇院長也請經濟部長王美花擔任企業的窗口，而自己則是民間的窗口。陳宗彥也指出，目前有正式提供公文或申請文件的有四個機關團體，其中包含佛光山，其他則不便透露，指揮中心一定會全力協助；其他媒體有揭露的，例如慈濟，則還未收到申請資料。

針對新北市雙和醫院的暴力事件，陳宗彥嚴厲譴責，對於護理人會的傷勢也會持續關注，絕對不容許有醫療暴力行為。

至於鴻海創辦人郭台銘採購疫苗一事，陳宗彥僅表示，王美花部長昨日已與郭台銘聯繫，郭台銘會儘速完成計畫並送件。

(中時新聞網)