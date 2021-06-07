疫情仍嚴峻，確診人數不斷增加，昨（6）日新增36例死亡再度創下單日新高，傳出指揮中心將延長三級警戒至6月28日，行政院發言人羅秉成表示，指揮中心已和政院開過會議，最快今日行政院會後宣布。

全國三級警戒是否延長，羅秉成昨表示，指揮中心已提出疫情評估跟專家意見，並向行政院長蘇貞昌報告，但因此事涉及其他部會，如若再延長勢必要再停課，民生也會受到影響，因此相關細節尚未定案。

羅秉成指出，目前的三級警戒是到6月14日，而疫情觀察期通常是以14天為一周期，因此目前看起來可能是到28日，但也有可能是前後一、兩天。

距離14日還有段時間，羅秉成表示，還有幾天可以觀察疫情變化，但也不能拖太晚，目前看來，最快可能是7日行政院院會後發布，但還是要視指揮中心和學者專家的意見，以及疫情狀況而定。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)