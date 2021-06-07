疫情仍嚴峻，確診人數不斷增加，昨（6）日新增36例死亡再度創下單日新高，傳出指揮中心將延長三級警戒至6月28日，行政院發言人羅秉成表示，指揮中心已和政院開過會議，最快今日行政院會後宣布。
全國三級警戒是否延長，羅秉成昨表示，指揮中心已提出疫情評估跟專家意見，並向行政院長蘇貞昌報告，但因此事涉及其他部會，如若再延長勢必要再停課，民生也會受到影響，因此相關細節尚未定案。
羅秉成指出，目前的三級警戒是到6月14日，而疫情觀察期通常是以14天為一周期，因此目前看起來可能是到28日，但也有可能是前後一、兩天。
距離14日還有段時間，羅秉成表示，還有幾天可以觀察疫情變化，但也不能拖太晚，目前看來，最快可能是7日行政院院會後發布，但還是要視指揮中心和學者專家的意見，以及疫情狀況而定。
★中時新聞網提醒您：
防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。