全台解封有望？等AZ疫苗打完 陳時中揭關鍵考量 14:502021/06/13 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中強調，就算疫苗覆蓋率達10%，仍沒有放寬三級警戒的條件。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由日本捐贈的124萬劑AZ疫苗若全部施打完畢，全台接種率可達10%，媒體問疫情指揮中心是否會放寬三級警戒條件，還是要到多少標準才會解封？ 指揮官陳時中表示，10%只是個好的開始，但目前沒有解封條件，要有更高的覆蓋率才會有政策改變的考量。 為何國產疫苗價格高於國際疫苗？5大疑惑一次看 陳時中對醫療產業不熟？ 郭正亮曝隱憂：很多人恐沒告訴他訊息 #新冠肺炎 #台灣 #AZ疫苗 #解封 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打臉陳時中 張上淳稱混打效果更好 04:102021/06/13 焦點要聞 上海復星稱台灣買BNT只能找他 陳時中回應了 15:052021/06/13 生活 蔡正元秀文件 嗆陳時中跟郭台銘要原廠授權書違法 16:222021/06/13 政治 幫家人預約疫苗這步被卡氣炸 網：台北市系統真的爛 11:222021/06/13 生活 高端疫苗安全性數據 專家帶看詳細解讀 07:132021/06/13 健康 全台確診個案首降200以下 侯友宜：沒有條件解封 15:492021/06/13 生活 蔡英文遭爆已打輝瑞 陳時中嗆彭文正：過分了 15:112021/06/13 生活 獨》雙北疫苗少不人道 台大學者轟：陳時中已不適任 11:412021/06/13 生活 雙北疫苗比高雄少 賴士葆批指揮中心：需對外公開說明 17:362021/06/13 政治 中時社論》蔡英文三大夢 賭台灣人性命 20:012021/06/13 中時社論 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 10:242021/06/13 政治 生活熱門新聞 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 指揮中心緊急澄清 經系統查證正副總統均未接種疫苗 - 生活 柯文哲探班陳佩琪 「大家都辛苦 妳該上去也要上去」 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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