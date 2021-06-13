由日本捐贈的124萬劑AZ疫苗若全部施打完畢，全台接種率可達10%，媒體問疫情指揮中心是否會放寬三級警戒條件，還是要到多少標準才會解封？

指揮官陳時中表示，10%只是個好的開始，但目前沒有解封條件，要有更高的覆蓋率才會有政策改變的考量。

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