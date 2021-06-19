國內疫情趨緩，今天新增128本土病例，其中以新北市81例最多，其次為台北市30例。對於是否能如期解封，台北市長柯文哲表示，台北市要降到每日10例以下，才有可能去討論有沒有可能解禁。

柯文哲坦言，自己不得已很不想關夜市，因為領薪水的沒差，但夜市攤販一天沒做就沒飯吃，他知道餐廳夜市很辛苦，但就防疫上來講，「近距離的飛沫傳染，ㄧ定是最後解禁」。

柯文哲說，台北市要降到每日10例以下，才有可能去討論有沒有可能解禁，如果要解禁，第一個是不吃飯的優先，因為最可能造成感染的還是要擺最後。

柯文哲指出，雙北一定是首都生活圈，不可能台北解封新北不解封，或是新北還有一定程度感染的時候，台北就解封，那一個跳過來感染就全毀了，獅子王就是一個例子。

柯文哲強調，目前先把疫情盡量控制，我的目標是先降到每日確診10例以下，要把精準篩檢、熱區殲滅的打法，讓首都生活圈一體採用、案例降到夠低後，大家才同步解封，這才是務實作法。

至於美術館、電影院會先解封？柯文哲表示，話不用講在前面，他希望每周至少降一半，r值小一點，但要清零，光台北不夠，所以現在是用最低的干擾，撐到疫苗來。