傳統市場成為確診足跡最密集的區域，新北市板橋、樹林、土城等8區部分市場紛紛啟動管制，管制採買汽、機車進入，若違反人流管制措施，將依「傳染病防治法」處6萬至30萬元以下罰鍰。（警方提供）

本土疫情嚴峻，傳統市場成為確診足跡最密集的區域，為有效管理市場人潮，部分市場開始管制汽機車進入市場。新北市板橋、樹林、土城等8區部分市場紛紛啟動管制，在市場出入口及各重要路口勸導民眾落實實聯制外，也全面禁止試吃及管制採買之汽、機車進入；市場處表示，各區市場作法相異，將彙整汽機車管制限制市場資訊，放置在市場處官網，民眾可查閱瞭解。

樹林區保安市場、博愛街市場、日新街市場、龍興街市場及太平路黃昏市場；土城區延吉市場、瑞億市場等自治會與區公所達成協議，今開始啟動市場管制，配合「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」四大指引，與警方合作在每日特定時段進行車輛管制，避免造成人潮與車潮交織，造成防疫的破口。

市場處指出，各個區域的自治會與區公所協調市場管制作法，目前板橋、永和、三重、樹林、土城、淡水、鶯歌、新店的部分市場已進行車輛管制，轄內員警將配合管制，市場自治會、民眾皆為規範對象，違反人流管制相關措施將依「傳染病防治法」處6萬至30萬元以下罰鍰。

(中時 )