國內疫情未見停歇，因應疫情三級警戒延長至6月28日，以及下週端午節連假將至，傳統市場可預期的大量人潮湧入，為避免傳統市集成為疫情破口，管制傳統市集及外攤的防疫工作，成為經濟部接下來關注的重要工作。

經濟部中部辦公室郭坤明主任表示，本土疫情嚴峻，傳統市場卻人潮湧現或群聚於管制區外，為控管傳統市場、夜市人潮群聚情形，除採取五大人流管制措施，且將與地方政府密切合作，並落實執行，強調「疫情仍相當嚴峻，沒有條件及本錢放鬆」，期望以強化防疫為前提的現況下，能兼顧攤商生計及民生必需的日常消費。

經濟部於今日下午再與全台各縣市政府傳統市集主管單位召開會議討論，重申加強傳統市集的人流管制措施，其中各地方政府應督導各市場、攤販管理單位(市場處、鄉、鎮、市、區公所等)或民有市場、攤集區經營者負責，落實推動人員分流管制、限制1小時消費時間不逗留、鼓勵預約外帶、減少現金及零錢交易等措施，以避免群聚感染。目前全國多數（已有15個縣市）已經採取以身分證字號尾碼分流方式，例如單數在週三、週五、週日採購；偶數在週二、週四、週六採購的模式。若個別縣市有不同做法，也應確實發揮市場人流管制的成效。

(工商 )