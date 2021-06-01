疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，台北市長柯文哲指示啟動機動快篩站做熱點巡迴，副市長黃珊珊表示，今起成立快篩機動部隊「剝皮寮快篩特攻隊1號」，由聯合醫院領軍，希望能做到居民小規模普篩。

黃珊珊表示，這幾天中央都希望地方廣設快篩站，還給予優厚補助款，但是從台北市的經驗看來，快篩是要到最敏感的熱區做才有意義，萬華四個快篩站之前每天約有1200位，但到現在每天約不到600位。

黃珊珊認為，主因是大部分風險高的人都來快篩過，也有里民因距離遙遠又不願坐大眾運輸工具來快篩站，更有人不想跟太多快篩陽性的人一起排隊，種種原因讓固定快篩站花費大量人力物力，但效果越來越遞減。

黃珊珊強調，今起成立快篩機動隊，由聯合醫院領軍，名字稱為「剝皮寮快篩特攻隊1號」，以後還會有2號、3號等，目的是到最需要快篩的熱區，希望能做到居民小規模普篩，找到傳染源，斷絕傳染鏈。

黃珊珊指出，昨天跟市長柯文哲開會，從5月14日開始至今，其實只過了17天，卻像過好幾個月，柯也說像打一場世界大戰，我們每天都在跟病毒作戰，實在沒時間玩口水戰。

黃珊珊說，有人質問為何台北市疫苗打得比高雄慢，其實大部分疫苗都分發給各專責病房的醫院第一線人員，台北市各醫院因為開很多專責病房還收治很多重症病人，醫護人員怕副作用還要分流打疫苗，當然會比較慢，高雄又沒有甚麼確診案例，「到底是要比甚麼？」

(中時 )