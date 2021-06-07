志願軍到宅快篩服務對象主要都是無法自行前往快篩站的民眾。（新北牙醫師公會提供）

志願軍醫師到宅快篩，消毒防護絲毫不馬虎。（新北牙醫師公會提供）

為避免快篩當事人困擾及影響鄰居，志願快篩隊都靜靜地進入個案家中，採檢完快速離開。（新北牙醫師公會提供）

公會理事長葉建陽(中)指定口衛主委范綱信醫師(右)全權負責志願軍徵召及教育訓練。（新北牙醫師公會提供）

為協助控制不斷延燒的疫情，新北市民間醫師團體也動起來，組成志願軍加入到宅快篩與即將登場的擴大疫苗接種，以減輕目前第一線醫護壓力。

新北市近來爆發大量COVID-19群聚感染，市府日前宣布成立「到宅快篩隊」，推動到家篩檢新措施，協助無法獨自前往快篩站快篩的老幼及身障者，除了快篩並做PCR檢測。但以現有醫療院所醫護人力，無法快速擴及更多對象，新北市牙醫師公會自從5月中，就自組防疫篩檢與疫苗接種志願軍，公會理事長葉建陽指定口衛主委范綱信醫師全權負責志願軍徵召及教育訓練，在很短時間就號召200位以上會員醫師加入，目前共80位醫師加入，另有近140位願意接受政府徵召協助疫苗接種，5月30日首度與口腔顎面外科學會合辦線上教育訓練課程，6月4日新北市政府到宅篩檢隊成立，公會志願軍7日第一次加入到宅快篩，由口腔顎面外科陳立愷醫師等領軍，分別前往幾個被匡列確診病患的接觸者家中採檢。

到宅篩檢的服務對象主要是行動不便或臥病在床，以及無法自行出門的嬰幼兒，醫師們必需全副武裝，加上天氣炎熱導致服務過程汗流浹背，篩檢工作環境比急診室更難執行，今天更有一個案是長期臥床的老人，本身雖無任何意識，為她採檢時還會用手揮打採檢醫師，必須由隨行醫檢師協助，另外有些家屬擔心篩檢隊一群人大陣仗去家中，會驚嚇到隔壁鄰居，所以大家都會輕聲細語慢慢進入個案家中，快速採檢完立即離開，以免造成當事人困擾。

由於新到疫苗即將擴大開打，另外一批疫苗接種志願軍也很快登場，理事長葉建陽表示，民間醫師犧牲看診收入，只要有確診被匡列隔離的家屬需要到宅服務，或是將來加速民眾施打疫苗速度，都是身為醫師的社會責任，只希望能共同守護市民健康，盡快讓國內疫情降溫，恢復正常生活。

(中時 )