市售快篩試劑將進口 侯友宜：一定要經過國家檢驗合格 10:352021/06/13 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市售快篩試劑將進口 侯友宜：一定要經過國家檢驗合格。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部核准居家快篩試劑專案進口，新北市長侯友宜13日表示，市售快篩一定要經過國家最高品質的檢驗合格，在國家允許底下才可以販售，所以一切的市售快篩一定要經過合格的檢驗。 指揮中心表示將開放居家快篩，衛福部也核准居家快篩試劑專案進口，預計最快1週後到貨， 宜蘭農漁產防疫組合箱 新北線上就買得到 開放居家快篩生技業準備好了 #新冠肺炎 #台灣 #市售 #快篩試劑 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 54歲退休護穿上防護裝 重回戰場 04:102021/06/13 焦點要聞 新北3.4萬人率先打AZ疫苗 侯友宜視察長照機構施打 10:592021/06/13 生活 醫護疑因壓力大輕生 國民黨團嘆：疫情指揮中心完全失能 10:242021/06/13 政治 龜山某工廠累積22確診 全員今再採檢 04:102021/06/13 地方新聞 有條件專案進口 500萬劑BNT疫苗來台 拚解套 04:102021/06/13 財經要聞 藥局買得到 居家快篩1周後上路 04:102021/06/13 焦點要聞 疫情續燒 概念股多頭再起 04:102021/06/13 財經要聞 施正鋒痛批政府率獸食人 親人連最後一面都看不到 11:342021/06/13 政治 南市端午返鄉篩檢站 1人快篩陽性 04:102021/06/13 地方新聞 警戒延長造成三餐不繼者大增 申請防疫食物包7成是疫情失業者 11:042021/06/13 生活 社區感染像雜草 專家揭遏阻疫情關鍵：否則又大爆發 09:452021/06/13 生活 生活熱門新聞 梅雨後全台水庫最新數據曝光「一片藍」超爽 唯這2水庫超悲情 - 生活 賈永婕募252台救命神器 重症醫：感動到坐在馬桶上哭 - 生活 獨》雙北疫苗少不人道 台大學者轟：陳時中已不適任 - 生活 彰化公布確診者最新足跡 這家全聯被逛了好幾天 - 生活 全台疫苗施打懶人包 台北今早8點預約、新北里長公告 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。