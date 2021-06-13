衛福部核准居家快篩試劑專案進口，新北市長侯友宜13日表示，市售快篩一定要經過國家最高品質的檢驗合格，在國家允許底下才可以販售，所以一切的市售快篩一定要經過合格的檢驗。

指揮中心表示將開放居家快篩，衛福部也核准居家快篩試劑專案進口，預計最快1週後到貨，