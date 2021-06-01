6年前美麗華集團創辦人黃杏中過世後引爆家族爭產糾紛，么子黃世杰的美麗新公司因無法使用「美麗華影城」經營，請求法院確認商標授權關係及服務契約存在，一審判他勝訴，二審認定3年前美麗新重大違約，逆轉改判敗訴。可上訴。

美麗新公司提告指稱，美麗華公司委託他們經營大直影城，並同意商標授權予他們所經營或管理之其他影城使用，美麗華公司在2018年終止契約，都是非合法終止，且關閉大直影城，違反商場交易誠信，應賠償他們16個月服務費用損失874萬多元。

一審台北地方法院判決，雙方的契約及商標授權關係繼續存在，美麗華公司及黃秋香提上訴，二審台灣高等法院指出，大直影城在2018年6月1日起至6月20日間員工集體離職，並有電影場次重疊、放映器材損壞等重大違約事由。

高院認為，經美麗華公司在2018年寄發存證信函表示立即終止契約屬合法終止，且同意書約定美麗華公司、黃世杰持有的美麗新公司股權未達51％時，美麗新公司不得使用商標，因此美麗新公司自不得繼續使用「美麗華影城」商標。

高院指出，契約經美麗華公司合法終止，美麗新公司依約亦不得繼續使用系爭商標，其請求確認服務契約繼續存在、商標授權關係繼續存在，均無理由，逆轉改判美麗新公司敗訴。可上訴。

(中時 )