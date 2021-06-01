林輝瑝心疼已有年紀的里長爸爸到處噴灑消毒。（凱渥提供）

林輝瑝外型帥氣陽光。（凱渥提供）

林輝瑝與小8是羽球球友。（凱渥提供）

近期在《酷蓋爸爸》中與謝佳見共組甜蜜家庭的國民男友林輝瑝，從疫情爆發至今「超有感」相當有感觸，原來林輝瑝的爸爸是桃園市某區的里長，他說，爸爸這段期間得知住家附近市場有確診者足跡後，第一時間就趕緊與所有攤商溝通，馬上去做全面性消毒工作，爸爸還會背著自己購買的噴灑裝備裝次氯酸水去里內噴灑消毒，並沿途提醒里民外出戴好口罩，注意手部清潔，特別會去關心少部份弱勢家庭，看有什麼需要幫助的地方。

林輝瑝說：「看著爸爸背著那桶很重的次氯酸水，去里內噴灑消毒，回到家見他滿身大汗，真的很捨不得，畢竟爸爸也有一點年紀了，只希望這波疫情能快點控制住！」而在第一線防疫的爸爸也會擔心把病毒帶回家，所以回到家門口都還要先用酒精把自己全身再噴一次，再加上在這炎熱的天氣下，必須一直走來走去噴灑消毒，對爸爸的體力跟精神也是滿大考驗。林輝瑝不捨地說：「真的擔心這樣下去，爸爸身體會負荷不了！」

在這段疫情三級警戒、全民齊心防疫期間，林輝瑝原本正在拍的戲停拍，原定的工作也取消，心情難免受到影響，「轉個念，讓自己做其他事情，也當作休息，祈禱疫情能順利過去，為前線作戰的醫護人員們打氣吧！」他呼籲大家真的能不出門就不出門。自嘲最近是「羽球中毒患者」的他，覺得沒打球真的會渾身不自在，最近不出門也會在家騎樓練習羽毛球揮拍，還不忘聯繫球友身兼戲劇老師的趙逸嵐（小8），希望疫情解封之後能再陪小8練習排球與跳遠，然後單挑一場熱血揮汗的羽球賽。

(中時 )