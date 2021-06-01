連續3天沒有確診病例的台南市，1日新增1例病例，累計已有28例確診病例。市長黃偉哲不滿地表示，這例就是家庭群聚、鄰居串門子的結果；他再次強調，待在家裡最安全，但也要跟家人保持距離，千萬不要去鄰居家串門子。

市府衛生局長許以霖表示，這名案8617是80多歲的老婦人，由於是白河家庭群聚案7318、7319、7320的鄰居，曾跑到案7318家泡茶聊天卻沒有戴口罩，5月30日得知對方確診後至醫院採檢，5月31日確診，目前已匡列11人；其中，3人居家隔離，8人自主健康管理。市府已完成周遭環境的清消作業。

市府還說，案6643於5月23日從北部南下拜訪親戚，致白河的案7318、7319、7320等祖孫3人於5月27日確診，進一步又導致前去串門子的鄰居案8617確診，這是典型的家庭群聚、鄰居串門子的結果。還好，案8617因行動不便，平日多坐在自家門口休息，並沒有到處趴趴走。

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(中時 )