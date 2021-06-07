據大陸國家衛健委網站7日消息，6日0至24時，31個省新增確診病例19例，其中境外輸入病例14例，本土病例5例，均在廣東；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

廣東省連日出現本土病例，病情持續蔓延，大陸今（7日）新增19例確診病例，其中5例本土病例均在廣東省。

境外輸入病例方面，大陸今新增14例病例（上海4例，廣東3例，浙江2例，雲南2例，遼寧1例，河南1例，四川1例），現有境外輸入確診病例303例（其中重症病例1例），現有疑似病例2例。

截至6日24時，據大陸31個省報告，現有確診病例403例（其中重症病例10例），累計治愈出院病例86228例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例91267例，現有疑似病例2例。累計追踪到密切接觸者1030389人，尚在醫學觀察的密切接觸者8509人。

無症狀感染者方面新增21例，其中境外輸入19例，本土2例（均在廣東）；當日轉為確診病例3例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察16例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者376例（境外輸入342例）。

(中時 )