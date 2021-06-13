基隆市總計248本土確診案例，今天新增7例，其中3例家庭群聚、2例仁愛市場攤商、1例洗腎診所、1例確診個案接觸者，市長林右昌呼籲，基隆目前篩檢量能足夠，若自覺有疑慮民眾，盡量主動前往篩檢站或是電話預約。

林右昌公佈今天確診個案，案12856為60多歲男性，是仁愛市場賣菜攤商，與案12700是雇主關係，目前已收治醫院；案12857為20多歲女性，是案12410的女兒，匡列居家隔離，身體不適採檢確診；案12858、12860皆為男性，與案11708是親戚關係，篩檢陽性。

案12859為60多歲女性，仁愛市場賣魚攤商，6月11參加仁愛市場礦大篩檢確診，無症狀，將安排至集中檢疫所；案12861為40多歲女性，是洗腎診所工作人員，6月1日PCR採檢陰性，執行洗腎診所加強版管理準則，11日定期監測篩檢確診；案12925為70多歲男性，身體不適主動就醫，採檢確診，已收治醫院。

林右昌指出，今天2攤商確診，分別是菜販、魚販，目前仁愛市場已篩檢178人，包括攤商、親密接觸者等，將持續匡列更多周邊人員進行PCR檢測。

此外，林右昌說，最近很多確診者都是無症狀，導致個案容易在不知情狀況下，將病毒傳染給家人、周邊親戚朋友等，是目前防疫上最困難地方，他呼籲，基隆現在採檢能量充足，市民若自覺風險疑慮、不舒服，可以主動跟篩檢站聯絡進行採檢。

他進一步表示，日前有1案，台北新光三越百貨櫃姐，居住在基隆，日前職場同事感染，卻沒有被匡列，但該名櫃姐很有警覺性，主動跟篩檢站聯繫，採檢確診，提早斷絕傳播鍊，值得嘉許，盼民眾能效仿。