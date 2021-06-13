彰化單日新增4例確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心13日宣布單日確診增加本土病例174例、境外移入1例，總計4例，彰化縣增加4例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情情況。

陳時中表示，整體疫情已經較上周趨緩，但仍不可以掉以輕心。新增死亡人數26人。疫苗數有限，對沒有列在目標群深感抱歉，會再爭取更多疫苗。並再次強調打疫苗以居住地，不能以戶籍地為限，不然會再增加人群的移動。這周二或三，新北、台北為高風險會再加發10％疫苗，彰化列為中高風險，會再加5％的疫苗。

彰化縣確診個案增加4個案例，水果傳播、牌咖和醫院群聚幾乎都要已收尾了，爆發新北返鄉大家族餐會感染，讓人搖頭不是不要聚餐了嗎，又匡列上百人，增加未爆彈，累壞疫調人員，還要投入更多醫護人員和社區、警察等人力，去篩檢和監控。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，病毒相當難纏，社區也有隱藏傳播，不能掉以輕心。