台北富邦勇士在PLG元年賽季戰績輝煌，例行賽以19勝5敗登頂，陣中又包辦「年度MVP」、「年度人氣王」、「年度洋將」、「年度防守第一隊」、「年度第一隊」等獎項，總教練許晉哲榮獲「年度最佳教練」，而領隊蔡承儒則是獲選「年度GM」。

勇士在總冠軍系列賽奪下冠軍金盃，完成球團的年度目標，也成為台灣籃球20年來首支職業冠軍隊伍，加上今年適逢富邦集團60週年慶，勇士奪得金盃更顯得意義非凡。台北富邦勇士在職業舞台上打出如此絕佳的表現，許晉哲總教練為不可或缺的重要角色，球團今日正式宣佈與許晉哲總教練完成續約！

自2017年接掌勇士兵符，許晉哲總教練連續兩季率隊晉級SBL超級籃球聯賽總冠軍系列戰，次年更以主宰性的成績奪下隊史首座冠軍。隨後臺北富邦勇士決心挑戰職業舞台，2020年進軍P.LG，奪下聯盟元年總冠軍。許晉哲總教練23年的執教生涯中寫下無數榮耀事蹟，8次年度最佳教練，10次總冠軍，多次執教中華男籃國家代表隊，為台灣籃壇深受推崇的教練。

這次與富邦勇士球團簽下三年長約，許晉哲表示，「能夠與相同目標的球團、隊友及家人一起努力就是最好的選擇，謝謝臺北富邦勇士，謝謝勇士球迷一路的支持。我們奪下PLG元年冠軍只是起步，讓我們繼續攜手前行，一起打造更輝煌的未來。」

(中時 )