第二季季初迄6月4日為止，三大法人中，仍以投信買超最積極，買超125億元，而外資賣超177億元，自營商賣超124億元。第二季至上周五止，投信法人買超的前18名個股，以傳產股居多，集中在鋼鐵、航運與金融類股，電子類股買超以半導體產業居多。法人指出，目前指數自低點大幅反彈，追高力道減弱，加上電子供應鏈受疫情干擾，買盤轉為謹慎，短期可能進入盤整。中線可留意除息、投信與集團作帳等題材，避開受染疫影響的個股與族群。

6月以來，投信買超的前18檔個股包括：中鋼(2002)、聯電(2303)、華邦電(2344)、陽明(2609)、台玻(1802)、長榮(2603)、東和鋼鐵(2006)、技嘉(2376)、慧洋-KY(2637)、國泰金(2882)、順德(2351)、華航(2610)、永豐餘(1907)、景碩(3189)、富邦金(2881)、正隆(1904)、開發金(2883)、台橡(2103)等。

法人指出，近期各國陸續公布上個月的製造業表現狀況，歐美國家製造業持續熱轉，亞洲國家除了中國表現符合預期之外，其他亞洲國家受到疫情升溫的影響，製造業雖然持續擴張但略顯疫態。目前主要經濟體已逐漸從疫情中恢復，隨著疫苗持續施打，加上各國陸續推出的復甦振興計畫，全球經濟仍有望持續成長，建議投資人面對目前的市場波動無需驚慌；不過，要留意隨著經濟的復甦動能強勁，通膨及升息議題隨之而來的市場波動及變化。

本土疫情緊張有感染力，對內需也是重傷，但是台灣成長動力主要來自外需。在外需持續看好下，短線應等待反彈回吐壓力消化，建議避開籌碼凌亂、當沖盛行的個股，做中線布局。

(時報資訊)