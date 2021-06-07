富邦金(2881)嚴密監控疫情變化並持續超前部署，富邦金控與醫療院所合作，今(7)日正式成立「富邦篩檢站」，預估篩檢量能每月可達一萬人次，依風險評估機制安排同仁進行快篩，如快篩為陰性，持續要求同仁加強自我健康監測並落實防疫措施；若快篩呈陽性，將依中央流行疫情指揮中心規定流程進行通報及後續相關安置。

富邦金控指出，公司超前部署，動態升級公司防疫規格，強化推動員工照護，在中央流行疫情指揮中心發佈企業可自辦員工快篩後，第一時間即依循相關原則指引建置完成富邦篩檢站，採預約分流管控制度，依同仁意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩。富邦篩檢站目前規劃設置三個月，後續視疫情發展延長或結束。

富邦金控並與輔大醫院合作「富邦快速PCR檢測通道」，一旦同仁快篩結果為陽性，除依規定方式辦理通報，並將立即安排同仁搭乘防疫計程車至輔大或相關合作醫院進行PCR檢測，於PCR檢測結果出爐前，公司將積極且妥善安置。PCR檢測結果依照中央流行疫情指揮中心相關規定處理。

(時報資訊)