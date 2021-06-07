國內本土疫情擴大，中央流行疫情指揮中心6日宣布，新增36名死亡個案，累計260人染疫去世。針對防疫，媒體人吳子嘉表示，台灣現在完全沒有方向，也沒人在管。朱學恒則驚人預言未來的疫情，「全台都會爆」。

美麗島電子報董事長吳子嘉6日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，台灣現在變成一個完全沒有方向的第三世界國家，也沒人在管，現在是在等一個機會，蔡總統如果想通了，把行政院換成一流的人馬上場，我們的公衛人才太多了，像台北市長柯文哲只是外科醫生，用心來做就做得很好；新北市長侯友宜只是警察，居然還比「那位牙醫」做得好，只能說這個中央政府不是不能，而是不為也。

朱學恒表示，臉書還有人叫柯文哲趕快把疫苗打完，但台北市是疫區，台北的病床已經滿出來了，沒病床、沒人、沒錢、沒地方，要我們怎麼打。

針對疫苗，朱學恒則指出，今天你選擇什麼疫苗，是跟它後面的產量以及整個疫苗鏈有關，以後新冠肺炎會變成像流感一樣，每年要加一劑，所以疫苗的產量夠不夠、防禦效力夠不夠，非常重要，因為目前混打疫苗的實驗，還沒有達到完整的科學依據，不要想若打第一劑AZ、第二劑打莫德納(Moderna)，沒有問題、效果很好，並不是如此；因為到目前為止，臨床實驗數量非常少，最多只知道不會死，但不知道以後效力會不會繼續更好。

朱學恒還驚人預言未來的疫情，全台都會爆，不要想說高雄好棒棒、中壢好棒棒、桃園好棒棒，錯了！只要進入移工生活圈，中壢一定爆，爆了之後，桃園一定爆，桃園爆了，整個縱貫線全都會爆。

(中時新聞網)