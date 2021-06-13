2009年曾批評前總統馬英九是「憲政失衡、一人獨大」的總統蔡英文，2016年表示自己不會造成黨意凌駕民意或者一人決策。常在臉書評論時事的藥師林士峰反問蔡總統，現在疫情當頭，為何仍出現不同黨派的縣市長資訊不對等的亂象？

藥師林士峰13日在臉書貼文表示，總統9日高呼對抗疫情，不分黨派，病毒就是我們共同的敵人，中央地方合作疫苗接種，輪到你，再去打；當天疾管局也公告，「開放75歲長者」優先接種新冠肺炎疫苗；但卻看到，10日高雄市已經精準計算接種疫苗的年齡可以到87歲。可是台中市在12日早上才發現，疫苗送達的量，根本不足以施打完75歲以上老人，只好緊急修改規則。

林士峰指出，總統，您曾經批評前總統馬英九以黨領政，並且承諾過大家，您會承擔，未來絕對不會以黨領政，也不會一人決策。何以現在即使疫情當頭，卻仍然出現不同黨派的縣市長資訊不對等的亂象？

網友回應表示，「一面喊團結，一面狂打台北/新北，雙標可沒有因為疫情而打折呢？」、「同黨一命啊！還能冀望什麼。」「換位子就換腦子。」「當然不會以黨領政，因為要以黨亂政啊（亂地方政府XD」、「同島一命只是神話。」

還有人認為，「政府若不想只剩下『愛台灣』的嘴，疫苗要多，施打要快，要有效率，要比雙北好，這是執政黨唯一自主的正向能量。」