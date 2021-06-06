近來國內疫情延燒，引發各界焦慮，永齡基金會日前向食藥署提出採購500萬劑BNT疫苗的申請，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中指出「沒有原廠授權書」而卡關；5日陳時中改口表示，預計下周會先核准一些緊急使用授權，方便未來進口。媒體人吳子嘉表示，陳時中在跟86％的民意對抗，下場會很淒慘。

美麗島電子報董事長吳子嘉6日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，他所作的「國政民調」中，行政院長蘇貞昌是死亡交叉。而支持永齡買BNT疫苗到台灣的人卻高達86％，現在杯葛的人，都會被老百姓反撲。他甚至預言，現在政府跟永齡對抗，越對抗的結果，下場越慘，目前對抗最「勇敢」的人就是陳時中，死守衛福部，堅決阻擋，就像清朝兩廣總督葉名琛，賴皮賴在這兒。

吳子嘉指出，當86％的人支持給BNT疫苗緊急授權，陳時中卻說，缺原廠證明。這就是擋到底，擋到底的結果，就是蘇貞昌、陳時中的政治生命受創。

吳子嘉表示，八大工商團體代表還去總統官邸，告訴總統，一個禮拜不給我們答覆的話，我們自己申請250萬劑疫苗。永齡若能進口250萬劑BNT疫苗，就代表陳時中「掛點了」。他還感嘆，我們已經損失250位同胞了，蘇貞昌有沒有出來道歉，有沒有去看人家家屬，可說完全沒有。

(中時新聞網)