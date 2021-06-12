在有關疫苗的決策陸續曝光後，很不幸地，兩支本土國產疫苗已經很顯然地變成了「血疫苗」，而這個令人瞠目結舌的決策，也十足暴露了這是一個率獸食人、殘民以逞的「血政府」。

疫苗是解決疫情的最直接手段，全世界的政府都在積極的採購疫苗，民進黨政府的決策卻不同於國際社會，反而是全力推動國產疫苗，刻意忽略，甚至是消極抵制疫苗的外購工作。如果沒有5月中旬的桃園機場諾富特旅館的「3+11」破口事件，蔡英文政府的策略極有可能船過水無痕。

扶植台灣本土疫苗，本來是件好事，但是陳時中不接受台灣藥商在去年透過上海復星公司代理的3000萬支德國BNT疫苗的預購，對外卻以「進口疫苗遭到國外力量阻撓」等政治性理由欺騙人民。外交部長吳釗燮更誇張地說，這是一場對抗極權，捍衛台灣民主自由人權的一場戰鬥。

高端疫苗還沒有完成第二期解盲之前，5月18日蔡英文就公開宣佈台灣民眾要在7月開始施打該公司的疫苗，致使該公司股票大漲，民間開始有蔡政府護航，有操縱股票，圖利他人之嫌的聲音出現。

疫情擴散嚴重之際，民間紛紛希望能伸出援手。企業家郭台銘擬捐500萬劑德國BNT，佛光山擬捐美國嬌生50萬劑，張亞中接受大陸的台商與民間企業擬捐德國BNT500萬劑、中國國藥500萬劑，但都被蔡英文政府以行政程序杯葛，迄今沒有被接受。

蔡英文政府於5月31日，在高端疫苗還沒有完成第二期解盲之前，就公開宣稱要向該公司採購500萬至1000萬劑疫苗。此一違反科學的決策，導致該疫苗的審查委員，也是中央研究院院士陳培哲的請辭。民眾可能被迫接受未經第三期試驗的疫苗，已引起巨大民怨與恐慌。

爆發後的政府應對，顯示這個政府對人命的輕忽，是令人咋舌的。這個政府居然會在這個當口，悍然拒不改變原來的決策，於是一個舉世最荒謬的場景出現了，一個政府可以無視人民的恐慌痛苦，無視每天快速增加的死亡數字，一方面既為疫苗廠商修改所有遊戲規則，大開方便之門，另一方面抵制民間所有自救的行動，不快篩、不普篩，不容許外購疫苗，就是死板僵硬地守著、等著國產疫苗的跳過科學檢視程序，快速上市，即使為此付出成百上千的人命損失，也在所不惜，這實在已經不是「誇張」二字可以形容的了！

事情發展到這個地步，這個民主獨裁政府顯然已經決定悍然不顧天下清議，就這樣一條道走到黑了。這一幕荒誕的世紀鬧劇，將會為台灣帶來什麼樣的遺毒呢？

更要問的是，在這樣的情況下誕生的國產疫苗，和非洲礦場上挖出的血鑽石，又有多少差別！血鑽石也許可以在展場上光鮮亮麗，賣出極高價錢，但是改不了它染滿採礦者鮮血的事實。同樣的，這個疫苗的未來我們不知道，但已經有不少人因為股票發財乃是事實，古人說國難之財不可發，但是誰理呢？然而這樁樁件件，都已經告訴我們，這幾支國產疫苗無論未來療效如何，都將因蔡政府的決策，而無辜地變成了血疫苗，它從此將背負不道德、泯滅人性的指控！當然，這個政府也將因此變成一個染滿鮮血、背負葬送無辜人民的血政府！（作者為孫文學校總校長）

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