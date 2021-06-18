鴻海集團創辦人郭台銘有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗，行政院發言人羅秉成表示，除鴻海之外，台積電也提出要洽購捐贈500萬劑BNT疫苗給政府，因此將授權永齡與台積電洽購。對此，台北市議員徐巧芯也建議政府2件事。第一、政府再採購500-1000萬劑疫苗。第二，國產疫苗要做第三期再緊急授權。

羅秉成今在記者會中表示，為解決民間企業團體採購過程碰到困難及問題所在，政府將進行特殊採購安排，包括授權台積電、鴻海永齡基金會代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；交貨期則配合國際疫苗採購情況以及原廠產能共同商定。

鴻海集團創辦人 郭台銘。（圖/報系資料照）

郭台銘則透過臉書表示，有消息傳出民進黨不同派系間有不同的意見，他盼會見總統蔡英文，當面得到回覆。

對於政府將協助郭台銘和台積電採購疫苗，徐巧芯18日在臉書表示，從紅燈到綠燈，這是「民意的勝利」。證明了對政府的強力監督是有效的，必須把人民的需要與憤怒強而有力的表達出來，政府才會有動作。

徐巧芯也公開謝謝郭台銘和台積電，並期待疫苗採購成功，讓台灣人有足夠的疫苗施打而且有選擇權。與此同時，徐巧芯也建議民進黨政府做2件事，第 一、持續採購500-1000萬劑疫苗，尤其是Novavax。第二，國產疫苗要比照國際標準做第三期再緊急授權。