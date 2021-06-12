黎民千呼萬喚、昂首企盼了幾個月，終於看到外國疫苗突破重重難關，姍姍來遲；國產疫苗也在高層的「強力建議」之下，再一兩個月就能「超前」上市。

AZ疫苗剛上市那一陣子，打一劑要5、6百元；PCR檢測，也是動輒6、7千元。台灣的GDP不高，PCR檢測費用卻是全球最貴！ 台灣人做到到了「輸人不輸陣」，讓給外國人看看台灣人口袋有多深！

有錢的，膽子大的，已經打了AZ疫苗；黎民百姓，除非不幸被匡列採檢，否則還真負擔不起昂貴的費用。只有口袋深的民眾，為了要出國，才有能力掏出6、7千元來做PCR檢測。一般民眾的1萬紓困金，如果豪華一下讓家中一個人來做核酸檢測，就已經所剩無幾，大概撐不過一個月。

人分九等，疫苗也分三等。AZ疫苗副作用較高，適用於中等收入的普羅大眾；命比較嬌貴的有錢人，可選用輝瑞、Moderna或嬌生，因為副作用較低；收入不高的，只能等著打免費的國產疫苗，即令三期檢驗尚未通過。一般民眾不知道的是，國產疫苗的購入成本，是進口疫苗的5～8倍。窮人給打最昂貴的疫苗，納稅人買單，政府總算做到了「劫富濟貧」。

首批來自美日捐贈的疫苗，指定要給有需要的醫護人員及警察人員先打。這時候，有權有勢的人，比一般有錢人的次序更加優先。正是所謂：你有錢打不到！ 能打到第一批美日捐贈的疫苗，還真不是一般人！

疫苗，讓台灣人隨著低、中、高等「經濟地位」而有所選擇，也因為高中低等「社會地位」而排列優先次序。

不要小看了疫苗，它能讓台灣複雜的、不平等的政治、經濟、社會結構，顯露出它的真面目！就像海砂屋一樣，等混著海砂的水泥剝落了，就能看到生鏽的鋼筋。高官雖然喊著「同島一命」，實際上卻是——「同島不同命」！

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