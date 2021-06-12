歐盟藥品管理局（EMA）今天增列另一罕見血液疾病－毛細血管滲漏症候群（CLS），為施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗的副作用之一。

歐盟藥管局同時表示，他們也正深入了解注射各款新型冠狀病毒疫苗後引發心肌炎的病例。

據醫學文獻指出，毛細血管滲漏症候群是一種突發、可逆性毛細血管病變，血漿迅速從血管滲透到組織間隙，引起迅速出現的全身性水腫、低蛋白血症、血壓降低，嚴重時會發生多器官功能衰竭，發作頻率和嚴重程度因人而異。

常見引起CLS的原因包括嚴重創傷、膿毒症、毒蛇咬傷、燒傷等。

路透社報導，歐盟藥管局安全委員會說，AZ疫苗引起的各項副作用，須新增「毛細血管滲漏症候群」一項，還說接種AZ疫苗後，若有組織液從微血管滲漏，引發腫脹和血壓下降且情況持續，則不應再接種此款疫苗。

歐盟藥管局安全委員會檢視6例施打AZ疫苗後引發CLS的病例，其中大多為女性患者，其中1人死亡，3人過去有此病史。

包括列支敦士登、冰島、挪威與英國等歐洲地區，合計已施打超過7800萬劑AZ疫苗。AZ公司在一份聲明裡指出CLS極為罕見，每1000萬人接種中出現不到1人。